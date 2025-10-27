Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di bilanci — e non è un gioco di parole! Avete bisogno di capire chi sta davvero dalla vostra parte. Marte vi rende più determinati: dite pure ciò che pensate, ma con grazia, come sapete fare. In amore, non inseguite: chi vi merita, vi cercherà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 ottobre 2025), il Sole nel vostro segno porta nuova forza e consapevolezza. È il vostro momento! Avete voglia di cambiare, di liberarvi da tutto ciò che non vi rappresenta più. L’amore è intenso, passionale, ma serve equilibrio: non tutto è bianco o nero. Una proposta importante nel weekend.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura vi chiama! E questa settimana risponde anche il destino. Un viaggio, un incontro o una semplice conversazione potrebbero aprire porte nuove. Occhio però ai soldi: non fate il passo più lungo della gamba. In amore, il cielo è complice: chi vi ama, vi segue — anche nelle vostre follie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa di importante, passo dopo passo. E anche se non tutto è ancora chiaro, i risultati arrivano. Sul lavoro, il riconoscimento è vicino. In amore, però, serve più presenza: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi, non solo di ammirarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 ottobre 2025), siete un turbine di idee, ma non tutti vi capiscono. Questa settimana però trovate finalmente chi parla la vostra stessa lingua. Un progetto creativo o un contatto nuovo può rivelarsi decisivo. In amore, se c’è stato silenzio, ora torna la voglia di raccontarsi. Domenica magica per incontri.

PESCI

Cari Pesci, tanta sensibilità, ma anche un po’ di confusione. Vi sentite sospesi, tra sogno e realtà. Il consiglio delle stelle: tornate con i piedi per terra, ma senza perdere la poesia che vi contraddistingue. Nel lavoro, una persona più esperta può offrirvi un aiuto prezioso. In amore, emozioni sincere da custodire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

