Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana parte con grande energia! Finalmente un progetto che sembrava fermo riprende quota. Non abbiate paura di osare: il cielo vi sostiene, soprattutto tra giovedì e venerdì. In amore, un piccolo gesto potrà riaccendere la passione. Domenica ideale per chiarire ciò che da tempo vi pesa sul cuore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 ottobre 2025), tutto vi chiede stabilità, ma in realtà dentro di voi c’è un po’ di tempesta. Siete alla ricerca di certezze, ma vi conviene accettare qualche cambiamento: sarà il trampolino per qualcosa di meglio. Venere vi regala fascino e dolcezza: chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana avete voglia di novità, di libertà, di respirare! Il lavoro vi impegna molto, ma la mente corre altrove. Attenzione solo a non disperdere energie: serve un po’ di organizzazione. In amore tornano curiosità e gioco — e quando giocate, siete imbattibili.

CANCRO

Cari Cancro, settimana di riflessione. Qualcuno ha detto o fatto qualcosa che vi ha ferito, ma non restate chiusi nel vostro guscio: il dialogo è la chiave. In campo lavorativo arrivano notizie importanti tra giovedì e sabato. Le stelle vi invitano a credere di più in voi stessi — perché chi vi ama, vi vede già fortissimi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 ottobre 2025), torna la voglia di comandare la scena, e fate bene! È il momento di mostrarvi per ciò che siete: determinati e generosi. Qualcuno potrebbe proporvi un nuovo progetto o un cambio di rotta, ma non siate impulsivi. In amore, le coppie ritrovano armonia, mentre i single hanno incontri… da film!

VERGINE

Cari Vergine, siete in piena fase di revisione: tutto deve avere un senso, tutto deve funzionare. Ma non si può controllare ogni cosa, e questa settimana il cielo vi invita a lasciarvi un po’ andare. Sul lavoro arrivano conferme, anche economiche. L’amore migliora: chi ha superato una crisi, può finalmente tornare a sorridere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: questa settimana parte con grande energia! Finalmente un progetto che sembrava fermo riprende quota.