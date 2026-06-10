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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi invita a fare chiarezza. Alcune situazioni richiedono una posizione più definita. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone capacità diplomatiche e riuscite a gestire rapporti delicati. In amore torna il desiderio di equilibrio e armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 giugno 2026), siete tra i segni più intuitivi della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire una soluzione prima degli altri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di guardare oltre i limiti abituali. La voglia di cambiare qualcosa è forte e potrebbe riguardare sia il lavoro sia la vita personale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, conferme importanti. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a costruire con pazienza e determinazione, qualità che presto porteranno risultati ancora più evidenti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 giugno 2026), la creatività è il vostro punto di forza. Per quanto riguarda il lavoro, le idee innovative saranno apprezzate. In amore avete bisogno di libertà e autenticità.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati. Le emozioni diventano una bussola preziosa. Per quanto riguarda il lavoro, fidatevi delle vostre intuizioni. In amore è una giornata dolce e intensa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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