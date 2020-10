Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani – 20 ottobre 2020 – sarà una giornata intrigante: potreste incontrare anche una persona interessante. Incontri speciali anche sul lavoro. Lavoro? Cercate di concludere e di portare a termine tutto quello che è importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’orosocopo di Paolo Fox di domani (20 ottobre), ci saranno buone notizie per i cuori solitari: presto potrebbero vivere emozioni speciali e intriganti. Sul fronte del lavoro, fate le cose con calma e senza fretta. Non vi corre dietro nessuno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di ritrovare la serenità interiore: è indispensabile per affrontare questo periodo di metà-fine ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete parlare di cose importanti è il caso di aspettare qualche ora o giorno. Prima fate mente locale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna sarà favorevole e da domani entrerà nel vostro segno zodiacale: ottime notizie quindi per l’amore. Sul fronte del lavoro, rimandate quello che non vi interessa e cercate di programmare gli eventi delle prossime settimane!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere tornerà favorevole dal 28 ottobre… Dopo un periodo difficile in amore, ora potrete ritrovare un po’ di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, dovete mettere a punto una strategia vincente. Cercate di non cambiare sempre idea.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è dissonante in amore. Cercate di rimandare discorsi complicati e di non perdere la pazienza. Sul fronte del lavoro, entro domenica arriverà una soluzione: cercate di ritrovare la serenità perduta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie sul fronte dell’amore. Lavoro? Cercate di rimandare ciò che non vi piace o convince.

