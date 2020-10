Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 20 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 20 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la Luna domani sarà favorevole: ottime notizie per i sentimenti, l’amore sarà in primo piano. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche inutili. Vi arrabbierete spesso per cose davvero futili e banali. Non ne vale la pena…

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata partirà sottotono per quanto riguarda i sentimenti, ma non temete: dal pomeriggio sono attesi miglioramenti. Chi ha vissuto un amore difficile in passato non deve ritornare su vecchie strade. Sul fronte del lavoro, sarà il momento giusto per dedicarsi a qualcosa di nuovo…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, domani l’amore durante la prima parte della giornata sarà un po’ sottotono, ma anche voi – come i Toro – non temete: dalle prime ore del pomeriggio inizierà un bel recupero. Sul fronte del lavoro, le comunicazioni con gli altri risulteranno più difficili al mattino.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, lasciatevi alle spalle tutte le recriminazioni. Quella di domani sarà una giornata buona per parlare, non rimandate tutto. Sul fronte del lavoro, fate attenzione alle questioni legali. Se dovete incontrare una persona importante datele appuntamento lunedì 26 ottobre…

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 ottobre 2020), avete vissuto una crisi d’amore ora dovete cercare di capire il perché. Sul fronte del lavoro, ottime occasioni in arrivo. Fate attenzione alle polemiche e alle persone invidiose.

VERGINE

Cari Vergine, il partner è lontano? Forse c’è un lieve calo e qualche problemino all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore dovrete recuperare un po’ di soldi che avete perso negli ultimi mesi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 20 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: sarete un po’ lenti nell’avvio della giornata, ma poi l’amore potrebbe esplodere nel pomeriggio. Bene anche il lavoro seppur con qualche problemino.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 20 ottobre 2020 L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 19 al 25 ottobre 2020) per tutti i segni Oroscopo Branko oggi, lunedì 19 ottobre 2020: le previsioni segno per segno