Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se la coppia è forte e stabile nelle prossime ore non ci saranno problemi. Se invece il discorso è diverso, bisognerà fare attenzione perché tutto è più difficile. Per quanto riguarda il lavoro, buone novità per coloro che sono fermi da un po’.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, intorno all’11 febbraio potreste arrabbiarvi in amore: cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, buona energia, ma mancano i soldi… Cercate di badare un po’ di più alle questioni economiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospettano giornate interessanti per l’amore, alcuni rapporti si possono rafforzare. Capitolo lavoro: buone occasioni in arrivo, Giove sarà favorevole. Cogliete l’attimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo l’amore è molto importante, più di quanto immaginate. Per quanto riguarda il lavoro, mancano i soldi, ma le occasioni buone e giuste ci sono, basta cercarle attentamente…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere sarà nel vostro segno: le relazioni nate da poco potranno andare avanti bene. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà rivedere alcuni rapporti professionali o chiudere alcune situazioni. Preparatevi a dei cambiamenti nei prossimi mesi.

PESCI

Cari Pesci, le storie d’amore nate da poco potranno andare avanti meglio, ma se una relazione si è interrotta in malo modo sarà difficile recuperare subito. Capitolo lavoro: rapporti da rivedere e tante spese da eliminare. Tenete a bada il nervosismo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bene l’amore. Cambiamenti in vista sul fronte lavorativo.

