Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è in opposizione: quella di domani potrebbe essere una giornata stancante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspettate troppo dagli altri e pensate al passato… Questo potrebbe crearvi dei problemi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 febbraio 2021), state attenti ed evitate che un problema del passato in amore si riaffacci nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, nella seconda parte del mese le idee saranno più chiare. Molto più chiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani (2 febbraio 2021) Mercurio e Venere saranno in buono aspetto: se dovete parlare di cose importanti in amore, meglio farlo subito. Capitolo lavoro, tutto sembra procedere bene. La giornata è buona e porterà fortuna in particolare a chi ha un’attività in proprio.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha avuto una serie di discussioni in amore, dovrà stare attento ai prossimi due giorni. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno i nuovi obiettivi. Un cambiamento non sarà possibile però prima del mese di giugno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 febbraio), previsto qualche problema anche per le coppie storiche. Si prospetta una giornata utile per riflettere. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni incarichi non saranno più gestibili…

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata buona per i sentimenti: siate prudenti, ma cercate di non essere prevenuti, soprattutto se siete single da tempo. Capitolo lavoro: con una persona nata sotto il segno del Toro o Capricorno si può fare qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: dovete parlare di questioni amorose? Fatelo ora.

