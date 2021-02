Oroscopo Paolo Fox della settimana 1-7 febbraio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 1 al 7 febbraio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 1 febbraio 2021 al 7 febbraio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di lasciarsi andare all’amore e di buttarsi alle spalle il passato. Fate la scelta giusta e non temete: Venere tornerà favorevole. Favoriti i nuovi incontri, il cielo è promettente: buono e forte il rapporto con i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare le scelte giuste e cercare soluzioni nel più breve tempo possibile. Cinque stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. Avrete voglia di amare e lasciarsi andare a nuove emozioni. Non sottovalutare le amicizie che nascono in questo periodo, soprattutto perché da venerdì Venere sarà favorevole. Il mese di febbraio farà battere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto si può ottenere subito: potreste avere qualche difficoltà sul rinnovo di un accordo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, previste buone notizie per l’amore: state superando la fase di solitudine e la situazione sta migliorando. È arrivato il momento di vivere emozioni sincere, ma cercate di non pensare troppo a chi è difficile da raggiungere. Capitolo lavoro: si può recuperare e anche tanto. Per voi quattro stelle.

CANCRO

Cari Cancro, non ci sono più opposizioni planetarie e, finalmente, dopo due anni la situazione sentimentale migliora. Ora siete molto più predisposti nei confronti dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero essere arrivate belle notizie, ma molto dipende dalla vostra attività professionale. Quattro stelle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. Avete voglia di vivere l’amore in maniera libera, ma forse proprio per questo potreste lasciarvi andare e farvi coinvolgere in storie che valgono ben poco. Per molti questo sarà un periodo di prova, ci sono tanti ostacoli da superare: cercate di non desiderare persone impossibili. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto delle scelte onerose sarà meglio fare dei passi indietro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo per voi sono previste tre stelle. Sembrate molto distanti dall’amore, alle prese con il lavoro e problemi da risolvere. Cercate di non isolarvi e di portare avanti una storia nata nel mese di gennaio. La Luna, tra l’altro, nel weekend sarà contraria: discussioni in arrivo!

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di febbraio promette bene per l’amore con Venere che inizia un transito importante. Avrete voglia di dare una svolta alla vostra vita sentimentale, favoriti i nuovi incontri e le occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare buone soluzioni: la fase di recupero continuerà e sarà ancora più importante nelle prossime settimane. Quattro stelle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. In amore siete sempre più nervosi e arrabbiati. Sul lavoro, Giove sarà contrario e inviterà ad essere cauti e prudenti. Non siate frettolosi: non fidatevi del primo arrivato perché non sarà tutto così facile da gestire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, in questo periodo avrete voglia di lasciarvi andare all’amore, senza remore. Vorrete rimettervi in gioco e fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, cambiamenti in arrivo, non sottovalutate i nuovi incontri. Questo è un periodo utile e buono per chi lavora in ambito creativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, Marte sarà in aspetto favorevole e le emozioni in amore non mancheranno. Cercate di essere prudenti soprattutto se iniziate una nuova relazione. Quelle di venerdì e sabato saranno giornate di chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, possibile una ripresa, ma dal punto di vista economico il quadro non sarà chiaro. Cinque stelle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete voglia di fare cose nuove: molti pianeti sono nel vostro segno e in atto c’è una vera e propria rivelazione. Chi da anni è solo, ora può fare una scelta radicale perché può iniziare una storia d’amore importante. Capitolo lavoro, finalmente potrete cambiare rotta: il vostro intuito vi porterà a fare richieste e proposte. Cercate di lasciare andare l’ansia e di non farvi prendere dalla fretta. Cinque stelle.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, per voi sono previste quattro stelle. Giorni di recupero per l’amore: i mesi di febbraio e marzo saranno fondamentali per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene, ma se siete dipendenti in un’azienda potreste avere voglia di cambiare ruolo. Fatevi avanti e fate le vostre richieste perché dal 25 febbraio in poi le cose potranno andare a vostro favore.

