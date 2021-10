Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore fate i conti con qualche discussione o litigio. Affrontatela con coraggio e senza nervosismo. A lavoro sono giornate un po’ pesanti, avete troppe cosa da fare. Prendetevi una pausa e ricaricate le pile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 ottobre 2021), in amore giornata serena, poi potrebbe tornare un po’ di agitazione. A lavoro le prossime giornate sono interessanti per costruire qualcosa di importante e portare avanti i vostri progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, gli amori che nascono in questo periodo sono molto importanti, soprattutto per chi ha avuto una separazione recente o comunque viene da una grossa delusione. A lavoro periodo interessante per chi ha un’attività indipendente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo è meglio evitare qualsiasi tipo di polemica, soprattutto nei rapporti con il partner. Rischiate altrimenti di rovinare una storia lunga e fruttuosa. A lavoro in questi giorni risentirai di qualche fatica ma da giovedì recupererai.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 ottobre 2021), per voi in arrivo una giornata favorevole. Nonostante la Luna favorevole, Leone e Ariete sono segni con cui potreste avere una strana competizione, magari perché avete adocchiato la stessa preda in amore. A lavoro quelli che hanno avuto un problema economico o legale non devono strafare.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di domani – martedì 19 ottobre 2021 – continua per voi un periodo complicato, magari perché dovete prendere una decisione importante. A lavoro Giove tornerà nel segno tra qualche settimana, quindi al momento non tutti i vostri sogni si realizzeranno in breve tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: una nuova conoscenza potrà trasformarsi in qualcosa di speciale.

