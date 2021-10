Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore con la Luna nel segno, questo periodo invita a fare delle scelte sentimentali importanti. Potete iniziare una nuova avventura o lanciarvi in nuove esperienze. Sul lavoro mandate a quel paese colleghi che vi fanno solo arrabbiare. Sollevare polemiche è l’ultima cosa da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata volge decisamente al bello, visto che la Luna sta per entrare nel segno. A lavoro Giove è in opposizione, fate attenzione alle questioni legali. Potete litigare con colleghi e superiori, ma il tutto si aggiusterà presto.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata sarà complessa in amore: pausa di riflessione per le vecchie coppie, le convivenze sono messe a dura prova. Insomma, potete rifiatare e riprendere in mano il vostro futuro. Sul lavoro valutate con calma nuove proposte.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata positiva in amore. Gli incontri fatti in questo periodo si riveleranno entusiasmanti. Sul lavoro oggi siete poco concentrati, per cui meglio non stringere rapporti con persone di cui non vi fidate. A volte l’istinto va seguito, e il vostro difficilmente sbaglia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 ottobre 2021), se l’amore è giunto al capolinea, forse è il caso di voltare pagina e non insistere. A lavoro non ti conviene guardarvi troppo attorno, concentratevi solo su un obiettivo e portatelo a termine.

VERGINE

Cari Vergine, in questa giornata avete terribilmente voglia di sfogarvi con il partner. Rischiate però litigi e forti contrasti. A lavoro sarà molto apprezzata una vostra intuizione e riceverete parecchi complimenti da colleghi e superiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: in amore fate faville.

