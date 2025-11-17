Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana in cui ritrovi equilibrio interiore. In amore — specie da metà settimana — puoi fare un passo avanti importante. Nel lavoro arriva una conferma che aspettavi. Continua la fase di ristrutturazione: stai costruendo qualcosa di importante. In amore serve maggiore apertura, non puoi controllare tutto. Nel lavoro arrivano buone opportunità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 novembre 2025), giornate intense, ma tu sai gestire tutto. In amore più passione, meno gelosia. Sul lavoro attenzione ai dettagli: un piccolo errore può creare confusione. Il momento di organizzare meglio le tue idee. Se qualcosa non ti convince, non forzare i tempi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è il momento di rimettersi in gioco: nuovi contatti, nuove idee, nuove prospettive. In amore meglio evitare la fretta: ciò che nasce ora ha bisogno di crescere. Energia alta. Giornate vivaci e piene di movimento. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi cerca nuovi progetti. In amore torna il dialogo, ma mantieni i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, continua la fase di ristrutturazione: stai costruendo qualcosa di importante. In amore serve maggiore apertura, non puoi controllare tutto. Nel lavoro arrivano buone opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 novembre 2025), hai bisogno di novità: cambiare aria, cambiare prospettiva. In amore torna la voglia di leggerezza. Lavoro un po’ altalenante, ma le idee giuste arriveranno presto.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità in aumento, ma anche intuizioni preziose. In amore dolcezza e complicità, specialmente nel weekend. Sul lavoro ascolta l’istinto: ti guiderà bene. Settimana di ripresa: finalmente senti di avere l’energia giusta per affrontare ciò che hai rimandato. Hai bisogno di novità: cambiare aria, cambiare prospettiva. In amore torna la voglia di leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità in aumento, ma anche intuizioni preziose. In amore dolcezza e complicità, specialmente nel weekend.