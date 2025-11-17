Icona app
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 18 novembre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa: finalmente senti di avere l’energia giusta per affrontare ciò che hai rimandato. In amore serve pazienza, ma un chiarimento può risolvere più di quanto pensi. Lavoro in crescendo. Ritorna il tuo entusiasmo: brillanti intuizioni e buon carisma. In amore passione in aumento, soprattutto per i single.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 novembre 2025), il momento di organizzare meglio le tue idee. Se qualcosa non ti convince, non forzare i tempi. In amore piccole incertezze, ma il weekend promette serenità. Forma fisica in miglioramento.

GEMELLI 

Cari Gemelli, giornate vivaci e piene di movimento. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi cerca nuovi progetti. In amore torna il dialogo, ma mantieni i piedi per terra.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana parte con qualche tensione, ma via via ritrovi equilibrio. In amore hai bisogno di conferme, ma verso la fine arriva una bella sorpresa. Sul lavoro prudenza nelle spese. Giornate vivaci e piene di movimento. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi cerca nuovi progetti.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 novembre 2025), ritorna il tuo entusiasmo: brillanti intuizioni e buon carisma. In amore passione in aumento, soprattutto per i single. Il lavoro chiede tanto, ma porta soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, vuoi ordine e chiarezza: è il momento di mettere a posto ciò che non funziona, senza farti travolgere dagli imprevisti. In amore piccole discussioni, ma costruttive. Bene i progetti pratici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: settimana di ripresa: finalmente senti di avere l’energia giusta per affrontare ciò che hai rimandato.

Ricerca