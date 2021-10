Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per qualche giorno lasciate il partner tranquillo, la Luna è contraria… Per quanto riguarda il lavoro, lasciate correre tutto quello che non va. Sarà una giornata piena di contrattempi che causeranno ritardi nello svolgimento delle mansioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 ottobre 2021), la Luna è in sestile, aspetto che in astrologia è positivo, affrontate un discorso spinoso entro le prossime 48 ore. Capitolo lavoro: gli artigiani, gli operai e tutti coloro che lavorano in proprio avranno qualcosa da dire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il 14 e il 15 ottobre saranno giorni molto positivi per nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, un capo cerca costantemente di mettervi da parte. Reagite: dimostrate il vostro valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle coppie in cui ci sono problemi importanti da risolvere sarà un po’ difficile ritrovare il giusto equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni dovranno fare i conti con un piccolo problema di carattere economico irrisolto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (12 ottobre 2021), iniziate a guardarvi intorno, è il momento di intraprendere nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di cambiare aria.

PESCI

Cari Pesci, la situazione è in miglioramento. In grande miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi tempi è probabile che siano cambiati vari riferimenti come capi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: giorni molto positivi per nuovi incontri.

