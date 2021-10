Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore controllate le parole e le emozioni, per 48 ore la Luna dissonante potrebbe portare qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di allontanarvi ma non è questo il momento migliore per farlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 ottobre 2021), nelle prossime ore una persona vi darà molto affetto. Un gesto inaspettato. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione generale è favorevole, ma fate attenzione alle spese.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata alcuni nodi arriveranno al pettine e a seconda delle relazioni che vivete sarà più o meno opportuno fare chiarezza. Capitolo lavoro: fase di riscatto soprattutto per i liberi professionisti.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore fate attenzione a quello che dite al partner. Litigi dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, le prospettive a breve termine saranno molto buone.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 ottobre 2021), se vi piace qualcuno e questa persona ricambia i vostri sentimenti, fatevi avanti adesso. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà una rinnovata voglia di fare, è probabile che voi siate in polemica con una persona che non vuole farvi fare quello che desiderate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata tranquilla, qualche problema nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete come affrontare i troppi impegni che avete accettato. Previsto dello stress.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: tanto affetto nella vita privata. Bene il lavoro, attenzione alle spese.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA