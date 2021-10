Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 ottobre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 ottobre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 ottobre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, tre stelle su cinque. Durante questa settimana le emozioni si risveglieranno. Fate il possibile affinché resti una bella emozione impressa nella vostra mente. Forse non sarà l’amore della vita, ma vale la pena di fare breccia nel cuore di una persona interessante. Per quanto riguarda il lavoro, siete in ansia per alcuni risultati che tardano ad arrivare. Le decisioni prese in estate potrebbero non essere cosi importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. La forte agitazione vissuta nelle ultime settimane lascia spazio a un sorriso. Venere non è più opposta. Intorno a martedì sarà possibile vivere sensazioni speciali. Solo la giornata di giovedì potrebbe essere un po’ conflittuale. Per colpa del lavoro ci potrebbe essere un po’ di agitazione nella vita di coppia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è in opposizione. State vivendo una relazione ambigua o avete dato più di quello che avete ricevuto. Domenica evitate le discussioni. Lavoro? Settimana interessante, le occasioni migliori potrebbero arrivare nel fine settimana.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Le relazioni nate da pochi mesi sono davanti a un bivio, cosi come anche le amicizie. È una settimana particolarmente interessante se volete mettere alle corde qualcuno e capire quali sono le sue vere intenzioni. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti di lavoro nelle scorse settimane non sembravano decollare e per questo avete vissuto giornate piuttosto pesanti. Questa settimana, però, porterà più opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 ottobre 2021), Venere favorisce il vostro segno. Domenica sarà una giornata intrigante per fare nuovi incontri. Le storie chiuse male sono irrecuperabili, ma è un cielo bello per coloro che vogliono rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, vi trovate a fare qualcosa di nuovo, ma fortunatamente affrontate con coraggio tutte le novità e non vi arrendete mai.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Qualche tensione di troppo può nascere nei rapporti nati da poco. Nella vita di coppia si può discutere di tutto, se ci sono state troppe ombre nel passato. Se ci sono delle divergenze con i parenti, allora i problemi peggioreranno.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Se intendete vivere qualche emozione in più, non fermatevi proprio adesso. È un periodo importante per coloro che vogliono fare breccia nel cuore di qualcuno. Se dovete chiarire qualcosa con il partner, fatelo nella giornata di giovedì. Quelle di martedì e mercoledì saranno giornate conflittuali. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le persone che lavorano a contatto con il pubblico. Una buona idea potrebbe nascere lunedì o giovedì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Gli amori che sono nati nelle ultime settimane sono da vivere senza troppe preoccupazioni. Saturno dissonante non permette di abbandonarvi completamente. Se vi è capitato un incontro piacevole, sicuramente lo avete messo in attesa per paura di essere troppo coinvolti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ritrovarvi a fare cose diverse rispetto al passato, ci vorrà un po’ di tempo per ambientarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Prevista una bella situazione astrale per coloro che vogliono innamorarsi. La settimana brilla per alcune giornate, per esempio giovedì le stelle saranno favorevoli. Una persona potrebbe farvi perdere la testa. Tornano la passione e la tenerezza nella vita di coppia. Lavoro? Dovete cercare una riscossa nel lavoro, perché avete la sensazione di essere messi da parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. A novembre Venere entrerà nel vostro segno zodiacale e tutte le storie che nasceranno in questo periodo diventeranno importanti nel futuro. Martedì la Luna transiterà nel vostro segno: sarà la giornata migliore per fare incontri. Cercate di essere meno polemici. Capitolo lavoro: c’è sempre un certo equilibrio tra quello che state facendo e quello che state ottenendo. Insomma, fate troppo e guadagnate poco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, con Venere e Giove favorevoli il periodo è interessante. Coltivate le nuove amicizie e date spazio agli incontri che nascono in questo momento. Giovedì arriva la giornata più passionale. Le coppie che hanno avuto una crisi possono recuperare. Se ci sono dispute da affrontare, è meglio parlarne nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in aspetto buono vi sprona ad agire.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. È molto probabile che in questa settimana ripensiate al passato, ma cercate di non far riaffiorare il pessimismo. Le vostre sensazioni sono strane, forse una persona vi ha deluso. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete ritrovare tranquillità sul lavoro, ottobre vi darà una mano.

