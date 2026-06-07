Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di ritrovare armonia. Alcune tensioni recenti potrebbero essere superate grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. Nel lavoro sarà importante non lasciare che siano gli altri a decidere per voi. In amore le stelle favoriscono chiarimenti e momenti di complicità. Una parola sincera può fare molto più di quanto immaginiate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 giugno 2026), la vostra intuizione oggi è straordinaria. Sapete leggere tra le righe e comprendere ciò che gli altri non esprimono apertamente. Nel lavoro questa capacità vi darà un vantaggio notevole. In amore desiderate emozioni vere e non avete alcuna intenzione di accontentarvi di rapporti superficiali. Una giornata intensa e ricca di significati.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è forte. Oggi potreste iniziare a pensare a un progetto, a un viaggio o a un cambiamento che vi entusiasma particolarmente. Nel lavoro è il momento di credere di più nelle vostre capacità. In amore il cielo favorisce incontri stimolanti e rapporti basati sulla sincerità. Lasciate spazio all’improvvisazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa di importante e le stelle vi invitano a non perdere fiducia proprio adesso. Nel lavoro i progressi sono più concreti di quanto sembri. Una conferma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore cercate di abbassare qualche difesa. Mostrare ciò che provate non vi rende più deboli, ma più vicini alle persone che contano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 giugno 2026), la creatività è il vostro punto di forza. Oggi potreste trovare una soluzione originale a un problema che sembrava senza uscita. Nel lavoro le idee innovative saranno apprezzate. In amore avete bisogno di libertà e autenticità, ma anche di qualcuno capace di comprendere il vostro mondo interiore. Le stelle favoriscono nuovi contatti.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati. Le emozioni diventano una bussola preziosa e vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni. In amore è una giornata dolce e intensa, ideale per recuperare vicinanza, affetto e complicità. Le piccole attenzioni faranno la differenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi rende particolarmente sensibili e ispirati. Le emozioni diventano una bussola preziosa e vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero.