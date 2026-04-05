Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di rompere un equilibrio che non vi soddisfa più. Non è facile per voi, ma è necessario. Nel lavoro potreste prendere una decisione importante. In amore, invece, un chiarimento può cambiare completamente la situazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la capacità di capire cosa sta succedendo davvero, anche dietro le apparenze. Nel lavoro questo vi dà un grande vantaggio. In amore, però, cercate di non chiudervi troppo: condividere è fondamentale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, ma anche di concretezza. Non basta più sognare: volete risultati. Nel lavoro potrebbe nascere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti: questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa funziona davvero e cosa no. Nel lavoro fate scelte più mirate. In amore serve più apertura: qualcuno ha bisogno di sentirvi più vicini.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di metterle in pratica. Non restate solo nelle idee. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e presenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche a fare. Nel lavoro questo vi aiuta a concretizzare. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più vera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: sentite il bisogno di rompere un equilibrio che non vi soddisfa più. Non è facile per voi, ma è necessario.