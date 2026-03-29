Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 30 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di prendere una posizione più chiara. Non potete più restare nel mezzo su certe questioni. Nel lavoro questo può portarvi a fare una scelta importante. In amore una conversazione può chiarire dubbi che vi portate dietro da tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 30 marzo 2026), avete una marcia in più. Siete lucidi, profondi, strategici. Nel lavoro potete anticipare una mossa o capire una situazione prima degli altri. In amore le emozioni sono forti, ma anche più controllate: sapete cosa volete e non avete paura di dirlo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è voglia di cambiamento, ma anche bisogno di capire in che direzione andare. Non è una fuga, è una ricerca. Nel lavoro una nuova idea può nascere all’improvviso. In amore siete più sinceri, anche a costo di rompere un equilibrio fragile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma meno rigida. State imparando a gestire le cose con più elasticità, e questo vi aiuta molto. Nel lavoro arrivano piccoli risultati che confermano il vostro percorso. In amore serve più calore: qualcuno ha bisogno di sentirvi più vicini.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 30 marzo 2026), avete intuizioni improvvise che possono cambiare il vostro modo di vedere una situazione. Nel lavoro una vostra idea può sorprendere chi vi sta intorno. In amore attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate cosa provate, anche se non è facile.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto sensibile ma anche concreta. Non vi perdete nei sogni, ma cercate di trasformarli in realtà. Nel lavoro una vostra intuizione può diventare qualcosa di pratico. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile, più vera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto sensibile ma anche concreta. Non vi perdete nei sogni, ma cercate di trasformarli in realtà.