Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un accordo di cui si è parlato potrebbe essere pronto per avanzare. Con una forte inclinazione alla comunicazione e cooperazione, puoi portarlo avanti quanto desideri. In amore, promesse che sembravano svanire ritornano più forti che mai. Se sei single, sii onesto su ciò che desideri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 febbraio 2025), Venere e la Luna mettono in luce un’opportunità lavorativa che risponde sia alle tue domande professionali che personali. Aiutare gli altri può giovare anche a te stesso, e l’occasione perfetta è vicina. In amore, evita di portare le questioni lavorative nel tempo libero condiviso. Se sei single, la persona giusta indossa una divisa elegante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la tua immaginazione è potente; fai attenzione a pressioni esterne che potrebbero deviare le tue idee. Sul lavoro, gli accordi possono essere raggiunti mantenendo un’atmosfera leggera. A casa, l’amore per i fatti di Mercurio potrebbe soffocare sentimenti che necessitano di espressione. Affronta questo limitando il tempo dedicato alle discussioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i segreti familiari possono perdere il loro peso in un clima di condivisione reciproca; inizia esprimendo ciò che hai in mente, e gli altri seguiranno. Giove potrebbe far sembrare i cambiamenti nel fitness troppo facili all’inizio; assicurati di comprendere appieno ciò che è necessario prima di iniziare. I colori primaverili possono portarti fortuna.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 febbraio 2025), un gruppo con buone performance può ricevere una spinta di fortuna oggi. È fondamentale assicurarsi che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda, sia riguardo al futuro che al passato. In amore, la Luna ti aiuta a colmare eventuali silenzi. Se sei single, tra tre nomi, scegli quello più insolito.

PESCI

Cari Pesci, potresti aver evitato una prova di lealtà o d’amore fino ad ora, ma oggi è il momento di affrontarla. Sul lavoro, accettare la necessità di alcuni cambiamenti è più facile quando smetti di impostare standard impossibili per te stesso.

