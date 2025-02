Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, devi iniziare a stringere i tempi e pensare che le occasioni migliori arriveranno entro giugno. Se devi affrontare un esame, non puoi più rimandare. Meglio evitare i contrasti con Capricorno e Ariete. Febbraio è sicuramente un mese strano ed è meglio trovare il giusto equilibrio nella coppia: se ci sono stati problemi, sarebbe bene non tirarli in ballo di nuovo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 febbraio 2025), qualche dubbio per le finanze resta, soprattutto se hai investito dei soldi che ancora non sono rientrati. Le coppie di lunga data, che hanno superato gli ostacoli, ora sono forti, mentre chi ha dovuto fare i conti con un passato difficile può iniziare a lasciarsi andare. Devi rimetterti in gioco e il periodo dal 18 al 28 sembra il migliore per fare un figlio, sposarsi, convivere. Insomma, iniziare a fare progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, successi e gratificazioni sono all’orizzonte. Tuttavia, per ottenere risultati, è necessario anche un buon stato fisico. Mercurio ti consiglia di non esagerare; prenditi del tempo per rilassarti. A breve, i sentimenti diventeranno più importanti nella tua vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di febbraio continua a essere molto bello. Hai intenzione di portare avanti i tuoi progetti e i tuoi programmi sul lavoro. Gli studenti hanno buone opportunità per farsi valere, mentre chi lavora saprà come adattarsi alle novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 febbraio 2025), febbraio è sicuramente un mese strano ed è meglio trovare il giusto equilibrio nella coppia: se ci sono stati problemi, sarebbe bene non tirarli in ballo di nuovo.

PESCI

Cari Pesci, a febbraio dovrai affrontare un impegno importante, ma ce la farai. E riuscirai anche ad avere successo. Cerca di tenere i conti in ordine e di evitare azzardi, rimanendo attento alle regole e alle leggi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ricordate che per ottenere risultati, è necessario anche un buon stato fisico. Mercurio ti consiglia di non esagerare; prenditi del tempo per rilassarti.