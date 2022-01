Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 6 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 6 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sono giorni di forte tensione e stress. Cercate di mantenere la calma ed essere cauti. Sul lavoro situazione piuttosto delicata, fate le cose con calma e con moderazione, se non volete litigare con colleghi e superiori. Vedrete che presto tutto andrà per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 gennaio 2022), bene gli incontri per i single, Venere e Luna in buon aspetto vi permettono di togliervi grosse soddisfazioni. Sul lavoro potete vincere grosse sfide. Nuovi incarichi in arrivo e tanta voglia di fare bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata sottotono, con Luna contraria. Armatevi di pazienza, non è il caso di litigare con il mondo intero per questo motivo. Sul lavoro siete in cerca di maggiore serenità e stabilità. Potete costruire e portare avanti solidi progetti da qui alla primavera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata favorevole grazie alla Luna che torna a farvi battere forte il cuore. Sul lavoro presto arriveranno ottime occasioni, finalmente verrebbe da dire perché è proprio ciò che cercate. Non temete e fatevi avanti. Tendete a nascondervi e a osare poco, abbiate un po’ più di ambizione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 6 gennaio 2022), giornata favorevole in amore, se ci sono stati problemi, cercate di risolverli parlando con il partner. Sul lavoro possono partire nuovi progetti, dimostrate il vostro valore. Il futuro è con voi, soprattutto per i giovani.

PESCI

Cari Pesci, nuove emozioni in arrivo per i single. Ritroverete la voglia di mettervi in gioco, osare, divertirvi ed amare. Non male no? Sul lavoro invece non pensare al passato ma concentratevi sul presente: in arrivo belle novità! Valutate pro e contro prima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore e sul lavoro arrivano le occasioni che cercavate da tempo.