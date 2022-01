Oroscopo Paolo Fox della settimana 3-9 gennaio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 gennaio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da quattro stelle su cinque. I dubbi in amore non mancano, non sapete bene cosa volete dalla vostra relazione. C’è bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore. Venere è contraria ma presto le cose miglioreranno. Sul lavoro le soluzioni tardano ad arrivare, ma non scoraggiatevi. Quanti cambiamenti nei prossimi mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore arrivano nuove emozioni, avete la sensazione di aver finalmente incontrato la persona giusta che vi fa battere il cuore. Mettete da parte l’orgoglio, altrimenti potrebbero esserci delle incomprensioni o piccole polemiche. Sul lavoro volete dare una svolta alla vostra carriera, meglio per chi è autonomo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Bisogna dimenticare le storie d’amore che non sono andate bene. Il passato è passato, guardate al futuro. Fatevi avanti, potrete presto incontrare l’anima gemella. Tante volte le cose più belle nascono per caso e per gioco! Sul lavoro attenti a questioni finanziarie, con Giove che ha un transito particolare.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore siete fuggiti da situazioni particolari che non volevate affrontare, anche a costo di cadere nella noia e nella routine. Adesso volete lasciarvi andare e rimettervi in gioco. Sul lavoro c’è un certo nervosismo, chiudete entro la primavera un rapporto che vi fa solo soffrire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 gennaio 2022), quattro stelle. In amore siete dei predatori. Non amate dipendere da qualcuno, ma volete conquistare le vostre prede. Se pensate che qualcuno stia giocando con i vostri sentimenti, è il caso di chiudere subito il rapporto. Circondatevi di persone vere e ottimiste. Sul lavoro ci sono questioni legali in corso e Saturno contro. Cautela.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere con il suo bel transito vi permette di fare nuove conoscenze e incontri interessanti. Il lavoro è importante, ma non esiste solo quello. Cercate di dedicare il giusto tempo e spazio anche ai sentimenti e alla famiglia. Sul lavoro tanto successo in vista. Evitate le polemiche che già siete parecchio stressati.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Fate attenzione perché tanti pianeti sono contrari. Avete paura di lasciarvi andare in amore, anche se c’è una persona che vi piace. Siete troppo diffidenti. Se un rapporto si è appannato, provate a parlarvi e a chiarire. Sul lavoro nei prossimi mesi dovrete capire se continuare così o voltare pagina. I vostri sforzi vengono ripagati prima o poi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere vi protegge, ma voi siete molto cauti nei sentimenti, perché avete paura di essere presi in giro o di ricevere cocenti delusioni. Non riuscite a vivere avventure di una notte in maniera tranquilla e spensierata. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro sono giorni nei quali iniziare a costruire il vostro futuro. Favorite le intuizioni brillanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Marte porta con sé nuove opportunità e successi. Avete voglia di lasciarvi andare e vivere emozioni speciali. I single possono sfruttare a pieno la giornata di martedì. Il nuovo anno vi vedrà assoluti protagonisti sul piano sentimentale. Sul lavoro avete bisogno di nuovi stimoli, con l’aiuto di Mercurio favorevole sarà tutto più facile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. In amore è difficile nascondersi o fuggire da un sentimento forte. Se c’è una persona che vi piace non tiratevi indietro… una volta che si è in ballo bisogna ballare. Chi non crede nell’amore dovrà ricredersi. Sul lavoro siete propositivi e vivete un momento fortunato. Molti pianeti saranno dalla vostra parte a fine settimana. Valutate nuove proposte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Mercurio porta con sé il desiderio e la voglia di fare nuove amicizie. Non isolatevi e non chiudetevi in casa. Evitate amori e relazioni con persone lontane, non è il caso di avviare relazioni a distanza. Sul lavoro polemiche in vista, d’altronde il quieto vivere vi annoia. Cercate però dei compromessi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Lasciatevi andare alle emozioni, in particolare in amore. Dimenticate il passato e guardate al futuro con maggiore ottimismo. Chi è single da tempo non deve avere paura. Rimettetevi in gioco. Potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Sul lavoro fatevi avanti, entro la primavera è possibile un riscatto. Inoltre Giove transita nel vostro segno, per cui rimboccatevi le maniche.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente