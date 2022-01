Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 6 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 6 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata della Befana potrete guardare al futuro con ottimismo. Come un po’ per tutti, gli ultimi due anni sono stati difficili, e per voi forse lo sono stati particolarmente. Avete avuto qualche problema economico o legale da risolvere, ma ora siete più forti. Avete voglia di rivalsa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 6 gennaio 2022), la giornata vivrà qualche momento di dubbio e indecisione nei rapporti di coppia. Se qualcosa non ha funzionato, tenete a bada la gelosia e provate a parlarne. Provate un riavvicinamento. Venerdì il transito di Venere potrà darvi una mano.

GEMELLI

Cari Gemelli, si apre per voi un periodo fortunato che durerà fino alla prima metà di febbraio. Cielo positivo, approfittatene per superare ostacoli e divergenze. Nuove esperienze in arrivo per chi ha voglia di rimettersi in gioco e lanciarsi in nuove avventure professionali. Valutate prima pro e contro.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi dovranno fare un bilancio della propria vita, soprattutto in ambito sentimentale. Giove e Saturno non sono più opposti, il nuovo anno infatti vi vedrà assoluti protagonisti. Le difficoltà non mancheranno, ma tranquilli non sarà nulla di impossibile. Siete più consapevoli dei vostri mezzi e quindi più forti. Fatevi valere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 6 gennaio 2022), siete nervosi a causa di Marte contrario. Si apre per voi un periodo decisamente complesso e travagliato. Avete tante cose da sistemare e qualche nemico che proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Vorreste buttare tutto all’aria ma qualcosa vi frena. Sangue freddo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata segnata da un cielo favorevole, con Venere che vi protegge in amore. Se c’è una persona che vi piace, buttatevi a capofitto, vedrete che il sentimento può essere reciproco. Stessa cosa sul lavoro, osate di più e dimostrate il vostro valore. Dal fine settimana avrete ulteriori pianeti a vostro favore, approfittatene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: iniziano settimane molto fortunate e ricche di sfide.