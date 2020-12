Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani è una giornata di festa, per cui mettete da parte lo stress e le tensioni accumulate soprattutto sul lavoro. L’ambito professionale è molto difficile da gestire ultimamente, addirittura c’è chi ha preferito prendersi una pausa. Per fortuna ci sono cambiamenti in vista, forse un contratto che scade nel nuovo anno. Futuro? Non pensateci troppo per non alimentare ansie o vane illusioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, molti di voi accusano una grande stanchezza. Venite da un periodo complesso e difficile, per cui serve pazienza. Insomma sarà una giornata sottotono. Cercate di non litigare con chi vi circonda. Le cose migliorano a Natale e Santo Stefano.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi si prevedono 48 ore di bella energia in arrivo in amore, nei rapporti con gli altri. Se siete single può essere il momento giusto per fare nuove conoscenze. Approfittate di questi giorni di festa, nei limiti del possibile, per stare con amici e parenti. Divertitevi!

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si prevedono finalmente stelle importanti e benevoli per il vostro segno in questi giorni di Natale. I single potranno fare nuove conoscenze, mentre le coppie storiche possono approfittarne per fare progetti importanti e trascorrere le feste insieme, all’insegna del romanticismo e della passione. Recuperate il tempo perduto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (24 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata molto positiva in amore, soprattutto per chi è single da tanto tempo. Le stelle aiutano chi vuole riscoprire il piacere di sentirsi amati. Venere è favorevole per diversi giorni, sarà un weekend importante per i sentimenti. Le amicizie tornano protagoniste.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata da vivere con serenità: non pensate al passato. Potrà riaffiorare una certa malinconia anche se questo non sarà per forza una cosa negativa. Ma fate attenzione a non esagerare. Insomma, guardate al futuro con ottimismo e voltate pagina se la vostra storia è giunta al capolinea.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: in arrivo 48 ore di energia soprattutto per quanto riguarda la sfera dei sentimenti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 24 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 23 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 dicembre 2020