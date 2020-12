Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi questa vigilia di Natale sarà piuttosto tranquilla. I sentimenti sono in fase di recupero dopo un periodo complesso. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di chiarire il prima possibile. In generale il nuovo anno sarà per voi di svolta, anche sul piano della carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (24 dicembre 2020), siete un po’ in difficoltà dal punto di vista economico. Ultimamente avete avuto spese eccessive, soprattutto in vista di queste festività natalizie. Nel 2021 potrete realizzare investimenti importanti, come comprare una casa. In amore è il momento di fare un passo avanti importanti se avete una relazione stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sarà una giornata all’insegna delle tensioni. Sia in amore che sul lavoro i litigi saranno all’ordine del giorno, cercate di mantenere la calma e di contare fino a dieci prima di aprir bocca. Non vorrete mica rovinarvi il weekend inutilmente? Gli ostacoli non mancheranno, soprattutto per la vostra carriera. Insomma di certo non vi annoierete.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sfruttate questa giornate di festa per vivere emozioni forti e sincere. Avete tanto da dare, soprattutto a livello sentimentale. Si siete single troverete l’anima gemella, mentre le coppie storiche possono vivere un Natale insieme all’insegna del raccoglimento e del romanticismo.

LEONE

Cari Leone, domani (24 dicembre), sarà una vigilia di Natale piena di atmosfere positive e tanta voglia di fare. Le stelle proteggono il tuo segno, magari arriverà un bel regalo. Avreste bisogno di un grande amore, di una grande passione, soprattutto se siete single da tempo. Venere non è dalla vostra parte, per cui vivrete sentimenti contrastanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 dicembre 2020) vivrete una Vigilia e un Natale nei quali dovrete fare massima attenzione: frequentate le persone che sentite più vicine, evitate i conflitti. Questo perché sarà possibile discutere anche per motivi banali. Pazienza e prudenza le parole chiave.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: le stelle sono dalla vostra parte, ma occhio all’amore.

