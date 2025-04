Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, solo l’amore è meno tonico in questa fase dell’anno. Per alcune persone le relazioni sentimentali rischiano di passare in secondo piano, mentre la concentrazione verte principalmente su aspetti professionali o collaborativi. Questo non significa che l’amore sia assente, però la Bilancia tende a cercare perfezione e armonia, il che può rendere difficile trovare la persona perfetta. Non disperiamo, il futuro riserva sorprese. In realtà i cori solitari per ora non cercano l’amore della vita e così anche i separati preferiscono rapporti part-time o navi che navigano a vista.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 aprile 2025), ora puoi sfruttarle. La capacità di azione aumenta, e le intuizioni che si presentano in questo frangente si rivelano indicative. Possiedi una sensibilità speciale. Questa dote permette di percepire cambiamenti e sviluppi prima che diventino evidenti agli altri. Nel lavoro gli ultimi due mesi hanno portato cambiamento di intenti, nuovi fornitori o soci. Da giugno le conferme.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove non sarà più contro tra poche settimane! È in questi momenti di pausa che possiamo riflettere e capire meglio noi stessi e le nostre esigenze. Riconoscere e accettare questa fase di transizione è un passo decisiva. Meglio aspettare e ragionare bene prima di fare scelte drastiche. A volte le migliori opportunità si presentano quando meno ce lo aspettiamo e quando siamo più aperti a riceverle.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una fase di transizione porta sempre modifiche radicali sia nel settore lavorativo che in quello amoroso. È consigliabile evitare di compromettere ulteriormente situazioni già delicate. La paura di compromettere un legame potrebbe spingerti a rimanere in silenzio, fondamentale che tu prenda tempo per chiarire i tuoi sentimenti e la tua posizione. Sarà utile definire i ruoli e le dinamiche con i tuoi colleghi o partner, stabilire rapporti più chiari e produttivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 aprile 2025), l’avversione per la ripetizione spinge i nati del segno a cercare modi alternativi di affrontare persino i compiti più ordinari, ripetitivi, cercando di velocizzare e di inventare qualcosa di unico. Maggio si preannuncia come un mese di opportunità per le relazioni. Chi ha già una storia amorosa trova conferma e stabilità nel legame, per coloro che desiderano impegnarsi sul serio, maggio e giugno saranno periodi ideali per considerare il matrimonio o la convivenza. Attenzione che il tuo interesse non vada per una persona troppo lontana o magari già legata.

PESCI

Cari Pesci, la stagione che va dalla fine della primavera all’estate si prospetta quindi innovativa. Anche se un programma ha chiuso o un risultato non è stato raggiunto negli ultimi due mesi non importa, avevo parlato di un periodo di sperimentazione e poi di conferme. Per i più preparati le certezze arriveranno dopo il 9 giugno quando Giove inizierà un transito migliore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la stagione che va dalla fine della primavera all’estate si prospetta innovativa.