OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se vivete una storia nata da poco, non fatevi intimorire o vivere con l’ansia. Godetevela fino in fondo senza troppi problemi, e poi, come si suol dire, se son rose fioriranno. Sul lavoro ci saranno grandi novità da domenica. Non mollate anche se siete di riposo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 ottobre 2021), giornate pesanti per il vostro cuore, ma non prendetevela troppo. Gli imprevisti fanno parte del gioco in amore, e non potete pretendere che il partner vi dia sempre ragione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i dissidi con il partner non mancano, ma se ci sono stati litigi e discussioni, inutile rimandare ulteriormente: parlatevi e chiarite. Sul lavoro è una giornata importante e preziosa per capire da che parte state andando. Siete soddisfatti o è il momento di cambiare rotta?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una bella amicizia potrebbe inaspettatamente trasformarsi in qualcosa di speciale. Sul lavoro sentite di avere le attenzioni e gli occhi puntati addosso da tutti, ma non per questo dovete sentirvi meno importanti. Qualcuno potrebbe approfittarsene, voi andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 ottobre 2021), in amore non è il momento migliore per discutere, aspettate almeno il weekend. Avete infatti la Luna contraria che potrebbe peggiorare le cose. Sul lavoro evitate di fare cose che non vi piacciono. Sarebbe controproducente.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di domani – giovedì 21 ottobre 2021 – cercate di chiarire discussioni in amore. Sul lavoro potrete risolvere prima del previsto cause ancora in sospeso. Il mese di novembre sarà quello della vostra definitiva ripartenza e consacrazione.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: l’amore spicca il volo.

