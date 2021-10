Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo affatto facile per le relazioni, è il momento di recuperare e ritrovare entusiasmo e fiducia. Sul lavoro avete voglia di novità, siete stanchi della solita routine e non vedete l’ora di avere nuovi compiti e responsabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata prevede grandi novità in amore, d’altronde avete la Luna nel segno, per cui una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto speciale. Sul lavoro invece non siate azzardati e non fate il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata è molto positiva in amore. Forse state mettendo alla prova il partner, ma attenti a non fare troppi giochetti perché a lungo andare potrebbe stancarsi. Sul lavoro l’energia e l’entusiasmo sono al massimo: sfruttatele per togliervi grandi soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata nella quale potrete chiarire dissidi e contrasti con colleghi e superiori. Questo vale anche se ci sono stati litigi con il partner. Sul lavoro in generale in arrivo grandi novità: i frutti si raccolgono sempre per chi sa seminare bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 ottobre 2021), potrete fare delle verifiche sul vostro operato. Sul lavoro ci sono grandi cambiamenti in vista: è il momento di rimboccarvi le maniche e farvi trovare prearati.

VERGINE

Cari Vergine, chiarite eventuali situazioni in sospeso e rimettetevi in sesto. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi, magari legati a un investimento che non è andato a termine, ma presto riuscirete a ripartire. In che direzione state andando? Solo voi potete saperlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: giornata al top sia in amore che sul lavoro.

