Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata più serena rispetto alle precedenti. Ritrovi equilibrio e desiderio di armonia. Se negli ultimi giorni ci sono state tensioni, ora puoi ricucire con facilità. Nel lavoro, serve ancora un po’ di pazienza, ma un piccolo riconoscimento ti farà capire che sei sulla strada giusta. L’amore torna a scaldare i tuoi pensieri, soprattutto se ti concedi più spontaneità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 ottobre 2025), le emozioni oggi si fanno intense. Potresti dover affrontare una situazione che ti mette alla prova, ma anche offrirti la possibilità di capire meglio te stesso. In amore, la passione è forte ma rischia di travolgerti: meglio non forzare i tempi. Nel lavoro, evita scontri diretti: lascia che siano i fatti a parlare per te.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, senti il bisogno di libertà. Vuoi respirare, cambiare aria, rompere una routine che ti sta stretta. È una giornata buona per fare piani futuri o per rimetterti in gioco in un nuovo progetto. In amore, c’è desiderio di leggerezza e sincerità: non sopporti le mezze misure. Segui il cuore, ma senza perdere di vista le responsabilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle parlano di concretezza e risultati. Hai lavorato sodo e qualcosa comincia a dare frutti. Non essere troppo severo con te stesso: concediti un momento per festeggiare anche i piccoli successi. In amore, potresti sentire il bisogno di maggiore stabilità. Se una relazione ti dà sicurezza, rafforzala; se ti toglie serenità, affronta la questione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 ottobre 2025), la mente è piena di idee, ma l’energia non sempre segue lo stesso ritmo. Serve concentrazione. Qualcuno potrebbe chiederti di essere più presente o chiaro nei rapporti. In amore, un confronto sincero può aprire una nuova fase. Sul lavoro, lascia spazio alla creatività, ma senza trascurare i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, le stelle ti rendono più sensibile ma anche più ispirato. Oggi puoi trasformare un sogno in qualcosa di reale, a patto di crederci fino in fondo. In amore, torna il romanticismo, ma anche un po’ di confusione: cerca di non idealizzare troppo l’altro. Una buona notizia potrebbe arrivare da lontano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle ti rendono più sensibile ma anche più ispirato.