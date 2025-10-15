Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:31
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che ti invita a mettere ordine nei pensieri. Hai voglia di agire, ma questa volta è meglio ragionare un attimo prima di buttarti a capofitto. Qualcuno potrebbe sfidare la tua pazienza, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, attenzione a non essere troppo diretti: le parole dette d’impulso potrebbero essere fraintese. Tuttavia, le stelle ti premiano se segui la sincerità del cuore. Un progetto personale, forse legato a un cambiamento, inizia a prendere forma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 ottobre 2025), hai bisogno di tranquillità e di concretezza. Non ami le improvvisazioni e preferisci contare su ciò che conosci bene. Sul lavoro, potresti ricevere una conferma importante o un messaggio che ti rassicura. In amore, giornata perfetta per riscoprire il valore della presenza e dei piccoli gesti. Chi è solo deve aprirsi di più, ma senza forzature: le stelle ti chiedono di essere autentico.

GEMELLI 

Cari Gemelli, le stelle parlano di movimento, comunicazioni e nuove idee. È una giornata vivace, ma anche un po’ dispersiva: cerca di non voler fare tutto insieme. Sul piano affettivo potresti chiarire un dubbio o affrontare una piccola tensione con ironia, come solo tu sai fare. La mente corre veloce e l’intuizione ti guida bene, ma resta ancorato a un obiettivo concreto.

CANCRO

Cari Cancro, ti senti più sensibile del solito, ma anche più consapevole dei tuoi bisogni. È il momento di ascoltare ciò che il cuore ti suggerisce. Qualcuno potrebbe chiederti un consiglio o un aiuto, e tu saprai offrirlo con dolcezza. In amore, c’è un desiderio di protezione reciproca, ma anche la necessità di maggiore chiarezza. Non nascondere ciò che provi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 ottobre 2025), hai un’energia forte e il desiderio di emergere, ma evita di imporre le tue idee a tutti i costi. Qualcuno vicino a te potrebbe sentirsi messo in ombra. In amore, il fascino è alto e puoi ottenere facilmente attenzioni, ma ricordati che la vera forza sta nell’equilibrio. Ottimo momento per parlare di un progetto di coppia o per mettere ordine nei conti.

VERGINE

Cari Vergine, senti il bisogno di chiarezza. Non ami le situazioni ambigue e preferisci parlare apertamente, anche se questo può creare un piccolo scossone. Le stelle ti sostengono nel lavoro: precisione e organizzazione ti portano risultati concreti. In amore, cerca di lasciare andare il controllo: non tutto può essere analizzato. Un gesto semplice può valere più di mille spiegazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le stelle parlano di movimento, comunicazioni e nuove idee.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca