Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 ottobre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 ottobre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana, il tuo fuoco interiore brucia più del solito. Occhio a non trasformare la passione in impulsività: rischi di litigare con chi meno te lo aspetti. Giovedì è perfetto per una sfida sportiva… o per dare fuoco al karaoke di casa (metaforicamente, ovviamente).

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, comfort e coccole sono il tuo mantra. Un vecchio vizio potrebbe bussare alla porta: pizza a mezzanotte? Go for it. Attenzione a non restare troppo ancorato alla routine, venerdì porta sorprese gustose… tipo un invito inaspettato a cena.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente corre veloce come un TikTok virale. Usa questa energia per conversazioni brillanti, ma evita di spargere gossip come coriandoli a Carnevale: qualcuno potrebbe offendersi. Weekend ideale per scoprire un hobby nuovo… o per maratona di serie TV senza sensi di colpa.

CANCRO

Cari Cancro, emotivo e strategico, questa settimana sei un mix letale di cuore e intelletto. Momenti di malinconia potrebbero comparire, ma una serata tra amici veri ti ricaricherà meglio di qualsiasi energia spirituale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 ottobre 2025), il palco è tuo! Anche se non sei su Broadway, il mondo ti guarda (o almeno Instagram sì). Evita però di dominare ogni conversazione: c’è magia nell’ascoltare. Sabato potrebbe portare un piccolo trionfo personale, tipo trovare parcheggio al primo colpo.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e organizzazione al top, ma ricordati: il disordine creativo è ok ogni tanto. Martedì un piccolo imprevisto lavorativo potrebbe far saltare i tuoi piani… e sorprendentemente, sarà divertente.

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio e stile sono il tuo mantra, ma attenzione alle tentazioni social: qualche like potrebbe farti perdere ore preziose. Domenica regala a te stesso un momento di lusso, anche se è solo una maschera viso e una playlist chill.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, intensità pura, come sempre. Giovedì un colpo di fulmine… o una discussione appassionata con qualcuno che ami. Usa la passione per creare, non distruggere: il drama può essere sexy, ma stanca presto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avventura chiama! Qualcosa di nuovo ti aspetta, che sia un viaggio last minute o un piatto esotico da provare. Mercoledì è perfetto per un piccolo rischio calcolato… come tentare il karaoke senza provare prima.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, disciplina e lavoro duro in primo piano, ma ricorda: il relax non è un crimine. Venerdì una buona notizia ti farà sorridere più di quanto avresti immaginato, e magari includerà anche soldi o cioccolato.

ACQUARIO

Cari Acquario, idee geniali e fuori dagli schemi: non tenerle solo per te! Weekend creativo ideale per sperimentare, inventare o ridere senza motivo. La tecnologia sarà tua alleata… finché non decidi di ignorare tutte le notifiche, e sarà bellissimo.

PESCI

Cari Pesci, sogni, emozioni e intuizioni al top. Mercoledì un piccolo imprevisto potrebbe portarti a riflettere sul passato… ma tranquillo, la risposta arriverà mentre cucini o ascolti musica. Non sottovalutare l’arte di staccare davvero.

