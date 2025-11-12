Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo gratificante per chi vive una relazione stabile e desidera progettare il futuro. Non ci sono limiti o traguardi irraggiungibili in questa fase. Per quanto riguarda il lavoro, tra alti e bassi, Giove parla di rinnovi contrattuali non sempre facili da gestire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 novembre 2025), state vivendo ora caratterizzate da complicità e passioni intense: la presenza di Venere nel segno amplifica il fascino personale e accende scenari sentimentali frizzanti. Per quanto riguarda il lavoro, adesso i risultati si iniziano a vedere e l’esperienza maturata nei mesi scorsi diventa il vostro punto di forza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana è interessante, anche perché Marte e Mercurio nel segno portano sensazioni speciali anche nel weekend. Le relazioni che nascono adesso partono col piede giusto, piene di energia e sensualità, e potranno regalarti emozioni a lunga durata. Per quanto riguarda il lavoro, dopo qualche incertezza vissuta ad inizio anno, ora potete muovervi con maggiore sicurezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana invita a organizzare momenti piacevoli senza tornare su vecchie questioni o ricadere in storie che non funzionano più. Per quanto riguarda il lavoro, il consiglio è di usare bene la testa. Ragionate prima di agire o prendere decisioni rischiose…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 novembre 2025), chi vive una relazione stabile potrebbe accorgersi di sentirsi improvvisamente attratto da qualcuno fuori dagli schemi abituali. Per quanto riguarda il lavoro, il desiderio di riscatto si fa sentire e si traduce in una spinta interna ad emergere, nonostante piccoli problemi operativi da gestire e finanziari.

PESCI

Cari Pesci, Venere è dalla vostra parte. I sentimenti si risvegliano e portano nuova energia all’interno delle relazioni. Riaffiora il desiderio e la voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, riprende vita un progetto lasciato in disparte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà nei sentimenti.