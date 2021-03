Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani non partirà bene per i sentimenti, ma non temete: tutto si potrà sistemare. Per quanto riguarda il lavoro, situazione positiva in generale, ma sarà meglio sistemare quanto prima qualche vecchio problema.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, i primi 15 giorni del mese saranno positivi per le coppie che vogliono parlare concretamente del futuro. Per quanto riguarda il lavoro, non dimenticate che Giove e Saturno non sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo ottimo per i sentimenti con Venere dalla vostra parte. Mercurio sarà attivo da domenica e il Sole è già con voi. Per quanto riguarda il lavoro, situazione buona.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore siete sempre critici. Capitolo lavoro: c’è chi sta cercando di venire fuori da una situazione particolare. Vivete con attenzione le prime giornate del mese…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di domani (1 aprile 2021), in amore sarete molto confusi. Lavoro? Se lavorate per un’azienda potrebbe esserci un momento complicato da gestire, magari dovrete rinunciare a qualcosa.

PESCI

Cari Pesci, per voi sono previste ottime notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete concentrati e vorrete fare dei cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime notizie dal fronte dell’amore. Lavoro? Cambiamenti in vista.

