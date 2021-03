Oroscopo Paolo Fox della settimana 29 marzo-4 aprile 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 marzo 2021 al 4 aprile 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 marzo 2021 al 4 aprile 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana riuscirete a recuperare il terreno perso. È arrivata l’ora di risolvere qualche problema interiore. La vitalità non mancherà, ma dovrete rimettervi in gioco in maniera seria. Se in amore ci sono stati problemi, è tempo di ritrovare l’armonia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sono in arrivo sette giorni pieni di responsabilità. Forse riceverete una buona notizia, ma non dovrete abbassare la guardia. Nelle prossime giornate potreste ritrovarvi a combattere con qualcuno. Servirà estrema cautela, soprattutto durate le giornate di lunedì, martedì e mercoledì!

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, nelle prossime ore ritroverete la voglia di dedicarvi a cose piacevoli e divertenti. I Gemelli che stanno trascinando un rapporto di coppia pesante o che si sono separati da poco, dovrebbero guardare al futuro con più ottimismo.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore sentirete che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. La fine di marzo vi metterà a dura prova, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Non sarà facile gestire tutti i rapporti di lavoro, con gli amici o i famigliari.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 marzo-4 aprile 2021), riuscirete a ritrovare l’energia e l’ottimismo che vi sono mancati in passato. Nei primi giorni, però, dovrete avere grande prudenza: possibili conflitti nell’aria.

VERGINE

Cari Vergine, avere Marte e Mercurio dissonanti vuol dire possibili difficoltà nell’ambiente circostante. Certe volte avete la sensazione di essere circondati da persona non all’altezza. Nei prossimi giorni potreste sentirvi dubbioso su quello che gli altri ti chiedono di fare.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale, in questo momento avete una gran voglia di andare avanti, anche se la stanchezza comincia a farsi sentire. I cambiamenti sono tanti, le responsabilità aumentano e con loro anche l’agitazione. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, lunedì e martedì potreste essere assaliti da qualche dubbio in amore, soprattutto se avrete a che fare con un Leone o un Acquario. Il fatto è che in questi giorni Urano sta spingendo verso un’innovazione, un cambiamento che non riuscite ancora a concretizzare nella vostra vita. Potrebbe esserci dell’amarezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, intorno all’11, 12 marzo c’è stato un conflitto tra Sole, Luna, Mercurio e Marte che vi ha messo in grande difficoltà. Ora, però, siete pronti a recuperare!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nei prossimi giorni sarà importante valutare con molta cura i passi da compiere. Avrete bisogno di fare il punto della situazione e capire cosa portare avanti e cosa no, anche perché la stanchezza è tanta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in questo periodo potreste sentirvi più agitato del dovuto. Forse vorreste essere altrove, fare qualcosa di nuovo. Senza un piano di azione valido, però, sarà difficile ottenere qualcosa di concreto!

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, anche se lunedì potreste avere qualche risposta in più, la settimana sarà ancora piena di dubbi. Dovreste cercare di ritrovare più tranquillità.

