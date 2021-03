Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere è nel vostro segno e vi aiuterà a superare le discussioni, mentre i giovani che si sono sposati da poco dovranno risolvere qualche problema in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, prevista qualche difficoltà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, previste buone notizie per l’amore: Venere sarà nel vostro segno dal 14 aprile e vi aiuterà a ricominciare alla grande. Capitolo lavoro: ora avrete più fiducia e chi lavora a contatto con il pubblico o viaggia sarà favorito.

GEMELLI

Cari Gemelli, previste buone notizie per i sentimenti: il mese di aprile si prospetta positivo, ma domani – 1 aprile – la Luna sarà opposta, fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di domani sarete poco concentrati ma le occasioni migliori arriveranno.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie che in passato hanno avuto un problema nelle prime due settimane del mese potrebbero affrontare una nuova crisi. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni legali andranno affrontate al più presto e in modo deciso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di affrontare i problemi al momento giusto: nelle prossime ore potreste avere una buona carta da giocare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre proposte sono apprezzate ma difficili da realizzare.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una primavera molto importante per i sentimenti, approfittane. Per quanto riguarda il lavoro, si potrà rinnovare un accordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: ottime notizie per l’amore, si riparte! Bene anche il lavoro.

