Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle Marte, Giove e Saturno sono in opposizione in questo periodo, quindi cercate di tenere duro, il cielo a dicembre si stravolgerà e potrebbe portare con sé tante nuove occasioni. Al momento avvertite soltanto la pressione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata poco semplice, c’è qualcosa che non va con i vostri familiari, neanche il partner scherza, non riuscite a lasciar correre, i problemi vi circondano, forse è arrivata l’occasione di lasciare andare un po’ di negatività. Prendetevi del tempo per voi stessi e vedrete che avrete le idee più chiare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sta tornando il vostro momento, finalmente potete scrollarvi di dosso quel senso d’apatia, rimettetevi in gioco, buttatevi in nuove esperienze, anche in amore se avete da poco chiuso una storia che vi ha fatto soltanto arrabbiare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata particolare a causa di Marte opposto che potrebbe portare a galla qualche antico rancore, non lasciatevi sopraffare dal malessere, piuttosto scacciate la malinconia e datevi da fare. Per voi è complicato vivere un periodo tranquillo senza troppi pensieri per la testa, ma dovete imparare a farlo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata un po’ faticosa, però la situazione cambierà sicuramente questa domenica, potete quindi tirare un sospiro di sollievo, trovate le giuste emozioni e portate avanti i vostri progetti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata importante, complici anche Venere, Giove e Saturno, i rapporti nati di recente proseguiranno in modo sereno e tranquillo, anche i single nel weekend potranno decidere di farsi avanti senza troppe pretese.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete dalla vostra Venere, Giove e Saturno, datevi da fare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 29 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 28 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 novembre 2020