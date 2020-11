Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 29 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 29 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dalla vostra avrete molta energia per superare tutte le avversità, risparmiatene un po’ anche per i prossimi giorni, soprattutto se di recente avete avuto qualche scontro con il partner per colpa di qualche spesa di troppo. A dicembre comunque ci sarà una ripresa graduale che vi permetterà di rialzarvi.

TORO Cari Toro, la giornata di domani per voi sarà un po’ complicata come un po’ tutto il periodo che state attraversando e la colpa è dell’amore, non ci sono molte difficoltà invece sul fronte professionale, certo è che siete comunque molto stanchi, vivete senza garanzie.

GEMELLI

Cari Gemelli, sul fronte professionale pensate in grande, avete tanti progetti da portare a termine, ma non sarà tutto così semplice come l’avevate immaginato, alcuni dovranno ricominciare da zero, altri avranno paura di mandare tutto all’aria. In amore state vivendo un bel periodo positivo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata particolarmente tranquilla, avete finalmente lasciato il peggio alle spalle, godetevi il weekend. Avrete modo di recuperare anche in amore, molto dipenderà anche dalla persona che avete al vostro fianco.

LEONE

Cari Leone, per voi sarà un fine settimana turbolento, con il passare delle ore le difficoltà non faranno che aumentare, non soltanto per i rapporti personali ma anche per l’aspetto economico. In amore state vivendo un periodo d’agitazione, troppe incomprensioni con il partner porteranno ad uno scontro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox chi è single può approfittare del favore delle stelle per rimettersi in gioco, non mancheranno momenti interessanti, avete affrontato le difficoltà nel migliore dei modi in questo periodo, quindi meritate una ricompensa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 29 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: godetevi il weekend, il peggio è passato, sorridete di più.

