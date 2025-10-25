Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e equilibrio caratterizzano queste ore di fine ottobre. Le stelle suggeriscono di dedicarsi ad attività che favoriscano il benessere psicofisico. La complicità con il partner sarà forte. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di collaborare con gli altri e di cercare soluzioni condivise.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 ottobre 2025), periodo all’insegna della passione e dell’intensità. Le stelle incoraggiano a seguire i propri desideri. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana che state vivendo è all’insegna dell’avventura e della scoperta. Le stelle suggeriscono di dedicarsi a nuove esperienze e di ampliare i propri orizzonti. Capitolo lavoro: è il momento di affrontare nuove sfide con ottimismo e apertura mentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete un weekend all’insegna della riflessione e della pianificazione. Le stelle consigliano di dedicarsi a progetti a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 ottobre 2025), il fine settimana in corso è caratterizzato da innovazione e originalità. Le stelle incoraggiano a dedicarsi a progetti creativi e a pensare fuori dagli schemi. Lavoro? Questo è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che state vivendo sarà all’insegna della sensibilità e dell’intuizione. Le stelle suggeriscono di ascoltare il proprio cuore e di seguire le proprie emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di concentrarsi su obiettivi che rispecchino i propri valori e passioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il weekend è caratterizzato da armonia e equilibrio.