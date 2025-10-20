Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 ottobre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana il destino ti lancia sfide da action movie: adrenalina pura e colpi di scena. Non temere di correre qualche rischio: il pubblico (e la tua vita) apprezzeranno il tuo coraggio. Solo attenzione agli alleati inattesi: potrebbero essere più villain che sidekick.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, amore, passione e qualche battuta esilarante: il tuo cuore è il set principale. Sul lavoro, meglio evitare drammi da soap opera: il copione lo scrivi tu, non lasciarlo agli altri. Ricorda, ogni grande eroe sa quando fare un passo indietro.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente corre più veloce della trama: chi ti sta intorno farà fatica a starti dietro. Usa il tuo charm cinematografico per ottenere ciò che vuoi, ma non trasformare tutto in sketch comico: qualche momento serio rende il finale più epico.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono intense e qualche flashback del passato potrebbe bussare alla porta. Non fuggire dalla scena: affronta le tensioni con la calma di un protagonista consapevole. Alla fine, la suspense porta sempre alla rivelazione giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 ottobre 2025), questa settimana il tuo carisma fa esplodere gli effetti speciali: ogni stanza è il tuo set e tutti guardano te. Non dimenticare di dare spazio anche agli altri attori: il finale sarà più epico se il cast brilla insieme.

VERGINE

Cari Vergine, tutto è sotto controllo: lavoro, organizzazione, dettagli. Ma ricorda, anche i migliori documentari hanno scene improvvisate: concediti qualche pausa e non montare ogni fotogramma della tua vita. Il realismo ha il suo fascino.

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio, charme e un pizzico di suspense: sei la star del tuo viaggio. Collaborazioni e incontri nuovi possono rivelarsi plot twist inattesi. Mantieni la calma nei conflitti: ogni buon finale ha bisogno di armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, mistero, introspezione e colpi di scena. Alcuni segreti verranno alla luce: affrontali come un detective elegante. La tensione rende il copione più interessante, ma evita vendette da cinema pulp: il climax è più potente se arriva con stile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, viaggi, incontri, nuove prospettive: la tua settimana è un trailer pieno di sorprese. Non limitarti al comfort zone: ogni eroe ha bisogno di scenari inediti. E sì, qualche gag lungo il percorso rende tutto più memorabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pianificazione e ambizione sono il tuo copione. I tuoi sforzi saranno notati, ma non dimenticare che anche le migliori trame hanno pause comiche: concediti un piccolo momento di leggerezza, farà brillare ancora di più il tuo ruolo principale.

ACQUARIO

Cari Acquario, idee innovative e pensieri futuristici: sei già un passo avanti agli altri. Sperimenta senza paura, ma ricorda che anche gli effetti speciali hanno bisogno di logica narrativa: bilancia creatività e concretezza.

PESCI

Cari Pesci, sogni, intuizioni e magia nell’aria: questa settimana il tuo cuore è una macchina da sogni. Lasciati guidare dall’istinto, ma attenzione a non confondere realtà e fantasia: un buon finale sa sempre distinguere tra i due mondi.

