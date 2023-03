Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per i single sta per iniziare un periodo dopo il quale arriverà una bella conferma, ma solo per chi crede davvero nell’amore. Per le coppie sono arrivo cambiamenti, ma senza fretta: abbiate pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 marzo 2023), i single devono evitare qualsiasi provocazione. Mordetevi la lingua per evitare litigi e scontri di qualche tipo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rilassarvi. Staccate la spina, gli ultimi giorni sono stati molto faticosi per molti di voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di queste ore di fine marzo Marte non sarà più opposto e questo aiuterà le coppie che ultimamente hanno avuto qualche divergenza; chi è reduce da una separazione, d’ora in avanti si sentirà gradualmente meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non sarebbe male parlare, confidarsi e stare più vicini a chi amate, quella in arrivo sarà una giornata perfetta per le coppie. Nel corso dei prossimi giorni anche per i single Venere sarà in ottimo aspetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 marzo 2023), i momenti negativi si possono superare facilmente, ma bisognerà comunque fare grande attenzione. Guardatevi bene dai pericoli o tranelli…

PESCI

Cari Pesci, per i single i nuovi incontri possono diventare passioni di un certo rilievo; per le coppie, invece, quello dei prossimi giorni sarà un cielo valido per mettere fine ad una storia in cui non si crede più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Marte non sarà più opposto e questo aiuterà le coppie che ultimamente hanno avuto qualche divergenza.