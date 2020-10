Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il lavoro garantisce grandi soddisfazioni, del resto le aspettavate da un po’. Non date modo agli invidiosi di mettere bocca sui vostri successi, chiunque si dica contrario alle vostre gratifiche parla soltanto per gelosia. Ignorate le malelingue e anche i parenti che vi esortano a riconsiderare alcune decisioni. Dovete essere voi gli unici artefici del vostro destino.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani questo non è un periodo roseo per quelli di voi che hanno preso in considerazione l’idea di un cambiamento. In genere non avete problemi a passare da una scarpa all’altra, ma in questa circostanza siete piuttosto vincolati, forse dalla paura di fallire. Lasciatevi assistere dalle persone a voi care, sapranno come risollevarvi il morale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete un’ottima opportunità di ricaricare le batterie. Nel lavoro c’è qualcosa che non va, ma avete preferito ignorare i segnali di fumo e adesso vi ritrovate nella condizione di dover correre ai ripari. Questa domenica di riposo vi permetterà di analizzare a fondo il vostro errore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovete stare attenti, perché potreste perdere l’equilibro che vi siete costruiti nelle ultime settimane e ritrovarvi esattamente al punto dove tutto è iniziato, con un pugno di mosche e niente in tasca. Le scelte che prenderete in questo periodo saranno importanti per il vostro futuro, quindi attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, avvertite una lieve tensione sentimentale: chi ha sbagliato? E chi deve chiedere scusa? Non dovete porvi queste domande quando siete in una relazione, l’orgoglio divide e non unisce, e se avete intenzione di continuare a stare insieme dovete capirlo il prima possibile. Va bene discutere delle proprie opinioni, ma non aggrapparsi così follemente alla ragione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani per voi si aprono le porte per nuove opportunità. Questa domenica vi lascerà in balia di qualche dubbio, ragionate bene sul da farsi e preparatevi al lunedì che sarà molto rigido. Avete una tabella di marcia da rispettare e non sono ammessi ritardi. Concedetevi del tempo da passare con il partner e la famiglia, che avete trascurato da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: avete ottenuto delle grandi soddisfazioni negli ultimi giorni e il vostro umore è a mille. Continuate così.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 ottobre 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 17 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 17 ottobre 2020