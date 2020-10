Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 18 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la Luna dissonante potrebbe creare alcune discussioni in famiglia, ma non dateci troppo peso. Piano piano tornerete a respirare aria nuova, non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza. Cercate di godervi questa domenica con le persone a cui volete più bene: questa è stata una settimana impegnativa e avete bisogno di ripristinare l’organismo, anche con una dieta salutare.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani con quel cruccio non andrete molto lontano. Siete spesso nervosi: dovreste imparare a smussare quel lato del vostro carattere che vi spinge a litigare con tutti soltanto perché non avete ottenuto quello che volevate. Non dimenticate gli impegni, soprattutto quelli lavorativi, altrimenti potrebbero esserci conseguenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, Paolo Fox vi vede in perfetta sintonia con il vostro partner. Da tempo la vostra relazione aveva subito una battuta d’arresto, ma siete pronti a tornare in pista. Corteggiate il vostro partner, viziatelo con qualche accorgimento in più ed evitate le gaffe, in questo momento non sono gradite. Il lavoro vi regala qualche pensiero di troppo, ma lasciatelo in ufficio per questa domenica.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata all’insegna del buonumore. Il lavoro non fa altro che tormentarvi, non si respira una bell’aria attorno a voi, anche a causa di eventuali tagli che mettono tutti di pessimo umore. Ma voi non volete saperne niente, non questo weekend: avete grandi progetti in cantiere.

LEONE

Cari Leone, dimenticate i problemi, domani l’unica regola è divertirsi. Non permettete alle angosce del quotidiano di danneggiare la vostra buona volontà, trascinate il partner in un’avventura che garantisca il sorriso, ne avete bisogno in questo periodo cupo. Il lavoro può aspettare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovreste imparare a farvi scivolare di dosso i problemi altrimenti rimarrete sempre delle vittime. L’amore vi ha salutato, chi ha dovuto interrompere una storia sentimentale sta soffrendo molto ma l’amarezza passerà e lascerà il posto a nuove avventure, conquiste, complici anche le stelle che vogliono accompagnarvi verso una strada più felice.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: neanche una precaria situazione lavorativa può scalfire il vostro buonumore, approfittatene per fare qualcosa di diverso e originale rispetto al solito.

