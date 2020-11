Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani Venere sarà dalla vostra parte: questo fine settimana le cose potranno cambiare, in arrivo belle occasioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le cose andranno meglio, ancora di più nel mese di dicembre.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 15 novembre 2020 – lasciatevi andare alle emozioni e cercate di riposarvi mentalmente per affrontare una questione d’amore. Lavoro? Entro la fine dell’anno è bene chiudere contenziosi che sono aperti da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, alcune persone nate sotto il segno dello Scorpione potrebbero avere “potere” su di voi. Domani potreste vivere qualche bella emozione in amore. Per quanto riguarda il lavoro, il decollo dei nuovi progetti non sarà immediato, ma presto si volerà…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna domani – 15 novembre – sarà in buon aspetto: belle notizie per i sentimenti, almeno per questo fine settimana. Sul fronte del lavoro, è il momento giusto per fare accordi o avanzare proposte!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà dissonante: qualche problemino in amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di restare sereni e aspettate lunedì prima di dire delle cose imbarazzanti…

PESCI

Cari Pesci, quella di domani potrebbe essere una giornata decisiva per i sentimenti: questo fine settimana può riportarvi l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, incontri speciale nei prossimi giorni. Novità importanti entro gennaio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: per voi si preannuncia una giornata decisiva per i sentimenti. Bene il lavoro.

