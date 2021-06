Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei un po’ pensierosi in amore… Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti, presto vincerete una partita fondamentale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 giugno), in amore è arrivato il momento di parlare chiaro con chi vi interessa e di far valere le vostre opinioni. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto impegnati e bisogna fare ordine nella testa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di evitare i contrasti, le discussioni e le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dissonante e potrebbero esserci dei fastidi. Attenzione agli investimenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Luna e Venere sono in opposizione. Ecco perché in amore siete un po’ nervosi… Lavoro? State prendendo tempo soprattutto se c’è qualcosa che non vi convince! Bene così.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di domani, in amore, soprattutto nel corso della serata, potrebbe esserci un momento di tensione. In arrivo due giornate stancanti. Capitolo lavoro, cercate di puntare sulle cose costruttive, non scegliete tutto ciò che è campato in aria.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole e domani – 13 giugno – in amore potrebbero esserci delle novità. Sul lavoro in arrivo nuove responsabilità soprattutto se lavorate in maniera indipendente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: grosse novità in amore. Bene il lavoro.

