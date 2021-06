Oroscopo Paolo Fox della settimana 7 – 13 giugno 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 giugno 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 giugno al 13 giugno 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi una settimana da tre stelle. In amore, le storie nate da poco sono forti ma questa settimana porta qualche piccola polemica in più. Se la vostra relazione ha avuto momenti di cedimento, cercate di non rimuginare sul passato proprio nel corso di queste ore in cui Venere ha iniziato un transito agitato. In campo professionale, avete l’opportunità di seguire da vicino una questione legale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Amore: state superando molte inibizioni, forse anche un po’ di timidezza. La Luna nel segno, lunedì 7 e martedì 8 giugno, regala grande forza. Chi ha sete di novità deve farsi avanti, le stelle favoriscono gli incontri. Chi aveva programmato un cambiamento riguardante la casa o un progetto di coppia sente di essere in ritardo. Sono sempre i soldi il vero problema. Lavoro? In questo periodo avete voglia di dedicarvi solo ai progetti più promettenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi quattro stelle. Il mese di maggio sicuramente ha regalato a molti di voi amicizia che profuma d’amore, oppure una dolce infatuazione. Incontri piacevoli mercoledì 9 giugno con la Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi riparte proprio adesso. Dovrete essere intraprendenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. La settimana parte con Venere che transita nel vostro segno zodiacale. Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere molto diversi dal passato. In questo momento e soprattutto venerdì 11 giugno sarà più facile parlare con chi vi deve delle spiegazioni. Lavoro? È probabile che vogliate effettuare un cambiamento, sarà più netto e decisivo tra la fine del 2021 e il 2022.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi quattro stelle. Cielo all’altezza della situazione. Siete pronti a vivere i sentimenti anche come un gioco. A partire dalla fine del mese di giugno, Venere nel segno vi spronerà a osare di più. L’influsso di Venere è molto romantico, fatta eccezione per le giornate di inizio settimana, le emozioni non mancano. Le questioni lavorative tornano in primo piano. Alcuni vostri atteggiamenti sono, giustamente, più tolleranti rispetto al mese di aprile.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere torna attiva. A livello emotivo siete decisamente più forti. Non alimentate le polemiche che possono nascere nel fine settimana. Da lunedì 7 giugno c’è una novità interessante. Bisogna mettere in chiaro conti, accordi e soprattutto clausole, occhio a chi vi promette qualcosa soltanto per tenervi buoni.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. La vostra pazienza non è infinita. Se avete vissuto un periodo critico, adesso dovete tollerare tutto. Visto il periodo che state vivendo, sicuramente farete il possibile per vivere la relazione in maniera tranquilla, ma il problema è che tutti i rapporti nati di recente sono stati conflittuali sin dall’inizio. Le coppie che stanno insieme da tempo non devono temere nulla. Capitolo lavoro: dalla prossima settimana potreste ottenere un successo oppure una conferma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana, quattro stelle. Il cielo è libero dalle forti tensioni del passato grazie a Venere favorevole. Nei rapporti di coppia non è il caso di portare avanti questioni di principio. Attenzione alle questioni che riguardano i soldi. Cercate una nuova occupazione? Potreste essere assunti a tempo indeterminato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, tre stelle. Sole e Venere sono opposti. Se in una storia ci sono stati momenti di ipocrisia, è molto probabile che a fine maggio abbiate fatto un passo indietro. Cercate di vivere la settimana con più filosofia, facendo scivolare le cose di dosso. Nella vita di coppia, Venere non è più opposta ma questo non basta a cancellare tutte le tensioni nate nelle ultime settimane. Evitate polemiche in famiglia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Sarete meno tolleranti nei confronti di persone che non sempre sono ben disposte nei vostri confronti. Qualcuno dovrà scegliere tra passato e presente, anche se per voi non è molto facile chiudere con i ricordi. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite più tranquilli, nonostante vogliate qualcosa di più. Per il Capricorno è normale aver voglia di ricostruire una posizione sociale importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Sono tanti i pianeti in aspetto buono per il vostro segno zodiacale. Se siete reduci da una separazione definitiva, in questo momento potreste scoprirvi innamorati di un’altra persona. Se ancora vivete una storia che traballa, il riavvicinamento dipenderà da voi. Lavoro? La situazione è migliore, non tanto dal punto di vista finanziario quanto a livello di creatività e di progetti per il futuro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle per voi. È molto probabile che la settimana parta con una certa inquietudine, ma attenzione: tutto può ripartire ora che Venere è favorevole. Fate in modo che il passato non distrugga i sogni del futuro. Lavoro? Giove favorisce le piccole soluzioni e soprattutto la capacità di partecipare con più convinzione alle novità che riguardano il proprio futuro.

