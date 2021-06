Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è dissonante e vi invita ad avere pazienza: potrebbero esserci discussioni in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, non avete voglia di fare molto, rilassatevi: è domenica!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore potrete parlare di cose importanti, ma occhio perché lunedì e martedì le giornate non saranno delle migliori. Capitolo lavoro: potrebbe esserci qualche ostacolo da superare. Marte, Saturno e Urano ti rendono le cose difficili.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo domenica 27 dovrete prendere una decisione, ma non ora: per adesso lasciatevi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete brillanti e avete un ottimo fiuto per gli affari.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potrebbero nascere delle tensioni, soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Lavoro? Le giornate sono positive. Cogliete l’attimo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 giugno 2021), Marte è nel vostro segno: è arrivato il momento di lasciarsi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è interessante anche per chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo.

VERGINE

Cari Vergine, buone notizie per l’amore, soprattutto per i legami con i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime due settimane saranno fondamentali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime notizie per amore e lavoro.

