Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata incentrata sull’amore, è lì che dovrete dare il vostro meglio, le emozioni saranno positive, potrebbe esserci qualcosa di non detto, buttate tutto fuori. Parlatevi e vedrete che riuscirete a chiarirvi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (13 febbraio 2022), avrete un cielo favorevole ai sentimenti, anche chi è single o sta guarendo da una dura separazione sarà in grado di guardarsi di nuovo attorno con occhi curiosi. Questo è il momento giusto per ricominciare. Il lavoro invece procede a rilento, qualche intoppo per strada.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi sarà una giornata sottotono, l’amore vi darà qualche pensiero di troppo, forse perché non volete esporvi più di tanto e tenere per voi sentimenti e pensieri. Cercate invece di aprirvi di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, arrivano tensioni in amore nella giornata di domani secondo Paolo Fox, qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, avvertite stanchezza e nervosismo, tanto malumore e nessuna voglia di attaccar briga. Sul lavoro per fortuna sarete in grado di scendere a compromessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 febbraio 2022), ultimamente l’amore non è stato il vostro punto forte, avete avuto molte discussioni e tante cose da chiarire. Adesso avete soltanto voglia di stare insieme e Venere vi aiuterà regalandovi emozioni positive.

PESCI

Cari Pesci, vi vede un po’ stanchi e annoiati, una combinazione micidiale per la vostra domenica. Chi sta vivendo crisi di coppia potrebbe cercare il pretesto di portare a galla vecchi problemi. Parlatevi e provate a chiarirvi. Inutile tenersi tutto dentro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: cielo favorevole ai nuovi sentimenti, guardatevi attorno, è il momento giusto per ricominciare.