Oroscopo Paolo Fox della settimana 7-13 febbraio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 febbraio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da quattro stelle. In amore meglio non discutere. Anzi. Dovreste cercare di avvicinarvi a una nuova persona. Da marzo arriveranno delle novità perché i conflitti cesseranno, ma non utilizzate questa settimana solo per rimproveri e rivendicazioni. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono nuove responsabilità e nuovi incarichi: partirete con calma, poi tutto andrà bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. State pensando a un nuovo amore? Bene, questo è il momento giusto perché le stelle vi proteggono. Le belle emoziono sono dietro l’angolo e le amicizie possono rafforzarsi nei prossimi mesi: bene soprattutto con i nati sotto il segno dell’Acquario o della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, se volete cambiare bisogna farlo la prossima settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore la Luna giovedì sarà dalla vostra parte e il cielo promette grandi cose e bei risultati. Riconciliazioni ci saranno entro la fine di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare dei nuovi incarichi, dovete solo darvi da fare. Bene le giornate per gli studenti, per chi deve superare una prova.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore non avete più la fiducia e le storie che nascono ora sono particolari, c’è poca disponibilità. Tutto attorno a voi si sta complicando, soprattutto se vi interessa una persona impegnata. Lavoro? Cambiamenti in arrivo: nei prossimi giorni riceverete una conferma e la giornata di sabato sarà ottima per stipulare dei contratti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 febbraio 2022), quattro stelle. Bene, in amore avete un grande fascino e le giornate di giovedì e venerdì promettono bene. Molto bene. Qualche complicazione si potrà superare perché le stelle sono con voi e le storie nate da poco sono favorite. Per quanto riguarda il lavoro, state lottando per ottenere tante cose e vorreste delle soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore forse sono già arrivate delle belle novità e anche se non siete più giovani il cielo promette grandi cose, dovete solo farvi notare. Le giornate migliori saranno quelle di lunedì e martedì. Per quanto riguarda il lavoro, andate avanti con i colloqui perché presto potrebbero nascere delle occasioni part-time.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore cercate di mettere un po’ di attenzione, potreste non essere pienamente soddisfatti. Cercate di non ingigantire le polemiche. Occhio ai nati sotto il segno del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, le attività indipendenti, seppur faticose, alla fine porteranno un successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore la settimana promette bene per chi vuole fare nuove conoscenze, potreste anche innamorarvi di qualcuno che conoscete da poco. La giornata interessante, tutta da vivere, sarà quella di venerdì: torna la passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore state vivendo storie passeggere e avrete dei colpi di fulmine, delle forti attrazioni. Non giurate amore eterno se non siete davvero convinti perché potreste prendere in giro qualcuno che non se lo merita affatto. Per quanto riguarda il lavoro, andate avanti con i vostri sogni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, in amore dovete solo cercare di lasciarvi andare e di mettere da parte l’orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, buoni risultati in arrivo: le idee non vi mancano, cercate solo di presentarle a chi è in grado di capirle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere presto sarà nel vostro segno e non dovete deconcentrarvi. Anzi, una storia che nasce ora può diventare davvero importante perché vi farà sorprendere dall’amore. Per quanto riguarda il lavoro, volete fare qualcosa di diverso, ma è meglio evitare di fare azzardi, di essere frettolosi anche (e soprattutto) sul piano economico.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore volete fare i nuovi incontri, le stelle sono dalla vostra parte: non dovete stare fermi. Chi ha vissuto una separazione non deve perdersi d’animo, anzi, deve andare oltre. Occhio alla giornata di giovedì, ci sarà un po’ di agitazione nell’aria. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di portare avanti le vostre idee: Giove aiutarà chi ha voglia di fare, ma ci sono forse dei debiti di troppo.

