Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi sono in una fase di riequilibrio. State capendo meglio cosa volete e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione da prendere. In amore una conversazione può portare chiarezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 aprile 2026), giornata intensa ma molto lucida. Avete una capacità di comprensione profonda che vi permette di anticipare gli eventi. Capitolo lavoro: è un vantaggio importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di uscire dalla routine. Non necessariamente con grandi cambiamenti, ma anche con piccoli gesti diversi. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore cercate leggerezza, ma anche sincerità: non volete più situazioni ambigue.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma anche riflessiva per molti di voi. State facendo un bilancio delle vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccoli risultati che confermano il vostro percorso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 aprile 2026), la vostra mente è piena di intuizioni. Non tutte vanno seguite subito, ma alcune sono davvero interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza. In amore attenzione a non essere troppo distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma fertile. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi rende più forti. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può guidarvi nella direzione giusta. In amore c’è una dolcezza più matura.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata delicata ma fertile.