Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di metà aprile siete più riflessivi del solito. Non vi lanciate subito, ma osservate, valutate e poi decidete il da farsi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una situazione che richiede diplomazia più che forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 aprile 2026), vi attende una giornata che vi permetterà di ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, ma non è confusione, anzi… State mettendo insieme idee, emozioni e possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire una strada diversa dal solito. In amore, cercate di non essere troppo ambigui.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa per molti di voi. Siete più sensibili e percepite tutto con maggiore forza. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non prendere tutto sul personale. In amore, si apre uno spazio importante per un chiarimento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 aprile 2026), avete una sicurezza più silenziosa ma molto efficace. Non avete bisogno di dimostrare, ma di essere. Capitolo lavoro: questo vi rende più credibili.

VERGINE

Cari Vergine, giornata perfetta per sistemare, chiarire, organizzare. Siete lucidi e precisi. Per quanto riguarda il lavoro, risolvete situazioni complicate. In amore, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: la mente corre veloce, ma non è confusione, anzi…